Успенская назвала Киркорова «отбросом»

Любовь Успенская прилюдно оскорбила Филиппа Киркорова, которому на днях проиграла суд. Любовь Залмановна с дочерью Татьяной Плаксиной пришли на вечеринку в честь 35-летия певца Анатолия Цоя.

Журналисты поинтересовались у королевы шансона, какова будет ее реакция на встречу с Киркоровым. Успенская не стала стесняться в выражениях, сообщает «Московский Комсомолец».

«Я же не к нему пришла. Еще не хватало, чтобы я из-за него — это же для него большая честь будет - не пришла к Толику. Толенька - золотой человек, а это – отброс!» - заявила певица.



Сам Киркоров на день рождения к Цою приехать не смог, поскольку находился в Сочи на съемках.

Конфликт Успенской и Киркорова начался с интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором Киркорова назвали «женоненавистником». После этого Филипп Бедросович затребовал с исполнительницы компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей.

22 июля Замоскворецкий суд Москвы признал право Киркорова на компенсацию, правда, серьезно уменьшил сумму. С Любови Успенской будет взыскано почти 280 тысяч рублей.

Любовь собирается далее разбираться в суде с Филиппом.