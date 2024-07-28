Успенская назвала Киркорова «отбросом»
Любовь Успенская прилюдно оскорбила Филиппа Киркорова, которому на днях проиграла суд. Любовь Залмановна с дочерью Татьяной Плаксиной пришли на вечеринку в честь 35-летия певца Анатолия Цоя.
Журналисты поинтересовались у королевы шансона, какова будет ее реакция на встречу с Киркоровым. Успенская не стала стесняться в выражениях, сообщает «Московский Комсомолец».
«Я же не к нему пришла. Еще не хватало, чтобы я из-за него — это же для него большая честь будет - не пришла к Толику. Толенька - золотой человек, а это – отброс!» - заявила певица.
Сам Киркоров на день рождения к Цою приехать не смог, поскольку находился в Сочи на съемках.
Конфликт Успенской и Киркорова начался с интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором Киркорова назвали «женоненавистником». После этого Филипп Бедросович затребовал с исполнительницы компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей.
22 июля Замоскворецкий суд Москвы признал право Киркорова на компенсацию, правда, серьезно уменьшил сумму. С Любови Успенской будет взыскано почти 280 тысяч рублей.
Любовь собирается далее разбираться в суде с Филиппом.
«Я подала на него в суд встречный иск. И в августе будут слушания по моему делу — он назвал меня „попрошайкой“, — заявила звезда.