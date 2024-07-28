Чехова показала фигуру в купальнике

Анфиса Чехова много лет боролась с излишней полнотой. И лишь совсем недавно смогла добиться фигуры мечты. Причем в последнее время телеведущая заявляла, что ведет нормальную жизнь худого человека и особо не заморачивается диетами.

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Тем не менее, как оказалось, расслабляться было рано, пишет gazeta.ru.

Анфиса призналась, что на отдыхе во Франции она основательно поправилась. Фотографию в купальнике он выложила в микроблоге

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«Доброе утро от человека, который наел, наверное, 5 килограммов за время отдыха», — подписала кадр Чехова.



Ранее Чехова говорила, что задумывается о переезде за город, где, возможно, построит собственный спортзал. Тогда ей не нужно будет никуда ездить, чтобы потренироваться.

Пока Анфиса живет в апартаментах в высотке в столичном комплексе, которыми владеет 20 лет.

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