Пенкин поделился планами на свой загородный дом

Сергей Пенкин признался, что на пенсии не планирует копаться в саду. Заслуженный артист РФ собирается проводить время весело и в хорошей компании. Об этом он сообщил в беседе со Светланой Бондарчук, информирует 5 Канал.

«Наверно, я бы свой загородный дом переделал в дом престарелых. Хочу пригласить джазовых музыкантов, пригласить стриптиз и так проводить свое время», — заявил артист.



Но, хотя Сергей Михайлович и задумывается о пансионате для пожилых, в целом он против таких заведений. Он уверен, что дети не должны дети сдавать своих родителей в такие места, поскольку там люди быстрее стареют и умирают. А жизнь в семье, свой дом, наоборот, помогают поддерживать интерес к жизни.

Ранее звезда российской эстрады Сергей Пенкин, которого также называют «серебряным принцем», произвел фурор на своем концерте в Нижневартовске. Он впечатлил зрителей не только вокалом, но и яркими нарядами. В качестве сюрприза Пенкин угостил всех поклонников шампанским.