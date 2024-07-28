На концерте Niletto в Екатеринбурге произошла драка

Данил Прытков, выступающий под сценическим псевдонимом Niletto, давал концерт в Екатеринбурге в Tele-Club на музыкально-гастрономическом фестивале Grott Fest. Во время исполнения песни «Не вспоминай» в передних рядах вспыхнула драка.

Певец остановил выступление и попросил охрану вмешаться и вывести хулиганов из зала, пишет «Комсомольская Правда».

«Не буксуйте, пацаны. На моих выступлениях вы драки устраивать не должны. Есть охрана? Вот туда пройдите, пожалуйста, и выведите двух молодых людей. Можно с девчатами тоже увести, которые буксуют. Чтобы еще под акустическую «Не вспоминай» кто-то кому-то личико разодрал? Эта песня про любовь», - заявил исполнитель.



В мае 32-летнего Niletto госпитализировали в Москве. Из-за травмы он был вынужден обратиться за помощью к медикам и лечь под нож хирурга. Артисту прооперировали правую ногу из-за разрыва ахиллова сухожилия.