Верка Сердючка заговорила по-русски на фестивале в Юрмале

Артисты, выступавшие на фестивале в Юрмале, русского языка избегали. Единственный, кто позволял себе общаться с коллегами и публикой на русском языке, был Андрей Данилко, выступивший в роли Верки Сердючки. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Андрей, кстати, пожаловался, что в последнее время не расстается с фонариком, поскольку в Киеве частые перебои с электроэнергией. Также пошутил, что обрадовался, увидев в магазине крем под названием «Второй шанс», очевидно, намекая на желание вернуть свою былую популярность в России.

Он поприветствовал Аллу Пугачеву, которая сидела в зрительном зале, и отправил ей со сцены букет цветов.

Ранее сообщалось, что на фестиваль продано не больше 10% билетов. Вип-столы и почетные места были предоставлены гостям бесплатно. В афише в основном были заявлены малознакомые артисты. Имени певицы Аллы Пугачевой в них нет.