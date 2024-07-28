Украина выступила против участия Хаматовой в Венецианском кинофестивале

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выступило против участия российской актрисы Чулпан Хаматовой в кинофестивале в Венеции. Соответствующее заявление украинское ведомство опубликовало в соцсети X.

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Артистка сыграла главную роль в фильме «Тихая жизнь», который покажут на фестивале. МИД Украины назвал артистку бывшей сторонницей президента РФ Владимира Путина.

«Несмотря на то, что она покинула Россию, ее прошлые связи с Путиным вызывают вопросы», — говорится в сообщении.



В украинском ведомстве считают, что актриса не должна появляться на красных дорожках, пока продолжается конфликт.

Ранее Хаматова рассказала, что планирует отправиться на гастроли в Европу и США после увольнения из труппы Нового Рижского театра. По ее словам, планируется три новых спектакля, поставленных режиссером Дмитрием Крымовым.