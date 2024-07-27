Голубкина рассказала о браке с Фоменко

Мария Голубкина в юности была фанаткой квартета «Секрет». В частности, ей нравился Николай Фоменко. Актриса увидела музыканта, когда ей было 16 лет — они оказались на одной съемочной площадке. Следующая встреча состоялась через пять лет, после чего они «не могли отлипнуть друг от друга», пишет СтарХит.

«Я его любила, но любила как умела. Когда разводились, сказала ему: «Я тебя любила». И услышала: «Но ты меня не так любила», — вспомнила Голубкина во время беседы с Еленой Хангой.



Но на вопрос «а как надо было?» Фоменко так ничего и не ответил. Мария до сих пор утверждает, что причиной развода стали не постоянные измены мужа, а несовпадение характеров.

Последние несколько лет перед разводом. По словам актрисы, были особенно тяжелыми: на нее навалилось много проблем, воспитание детей, да еще работа. Нужно было расставаться, но расстаться она никак не могла.

«Я просто не могла без него, были страсти… Мы обзывались друг на друга, но не дрались и к психологу не ходили», — призналась звезда.



Мария Голубкина дала большое откровенное интервью Елене Ханге. В частности, актриса озвучила, что ее биологическим отцом был Миронов. Но из комментариев под видеороликом следует, что публика гораздо больше заинтересовалась внешним видом актрисы нежели ее личной историей.