Адвокат Абрамова назвал «предварительной мерой» обращение Алсу в суд

Александр Добровинский, представитель Яна Абрамова, признал, что артистка обращалась в суд с ходатайством, в котором просила не чинить препятствий при посещении квартиры, однако это была «предварительная мера». Об этом пишет Gazeta.ru.

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«Она обращалась (с просьбой) не чинить препятствий. Я думаю, что это было сделано скорее во избежание того, что могут быть какие-то препятствия когда-либо. Но на сегодняшний день ничего не было, никаких препятствий. Опять-таки, со слов моего доверителя, но у меня нет никаких оснований ему не доверять. Есть некое ходатайство, я, правда, его не видел, потому что я только что вступил в процесс, по которому она просит, чтобы ей не чинили препятствий. Но это может быть предварительной мерой», — сказал он.



Добровинский еще раз подтвердил, что бизнесмен хочет примирения.

«Ян Рафаэльевич хочет сохранить семью, мечтает о том, чтобы вся эта ситуация успокоилась, инсинуации перестали иметь место. Есть трое детей, есть 18 безумно красивых лет, есть чувства и любовь, которые сохранены, по крайней мере, у Яна. Он хотел бы, чтобы все осталось на своих местах, а развод прекратился в силу обстоятельств примирения, и на этом все закончилось».



О разводе Алсу и Абрамова стало известно в конце мая, после чего сама артистка прокомментировала расставание. Пара была в браке 18 лет и воспитывает троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены со стороны супруга Алсу.