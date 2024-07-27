Ивлеева сравнила открытие Олимпиады со своей вечеринкой

В Париже 26 июля состоялось открытие летних Олимпийских игр. Из досадных накладок - Олимпийский флаг был поднят вверх ногами, перепутаны государства. Но главное – очень многих зрителей неприятно удивили состав артистов, среди которых было множество представителей нетрадиционных ориентаций, наряды выступающих и сомнительный перфоманс на религиозную тему. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

В социальных сетях россияне с возмущением комментируют представление. Высказывают свое мнение и публичные личности, так, не осталась в стороне от обсуждения события и Анастасия Ивлеева.

Блогер в недавнем прошлом сама устроила шоу, которое шокировало общественность. Участие в ее «голой» вечеринке испортило репутацию многим звездам шоу-бизнеса.

Настя саркастически высказалась:

«Немного подглядела за церемонией открытия Олимпиады в Пориже (через о, да). Что, собственно, хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее. Спасибо всем за Сочи и ЧМ по футболу».



Некоторые зрители обвинили организаторов в богохульстве, депутат Европарламента от Франции Марион Марешаль извинилась перед оскорбленными христианами, подчеркнув, что представление не отражает позицию Франции, а только текущую повестку властей.