В Сети накинулись с критикой на фестиваль с участием Пугачевой

В Юрмале 26 июля стартовал фестиваль певицы Лаймы Вайкуле «Рандеву», на который прибыли многие звезды, известные своими русофобскими высказываниями. В их числе: Алла Пугачева, Верка Сердючка, Настя Каменских, Макс Барских, Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) и другие знаменитости. В Сети данное мероприятие вызвало волну критики у пользователей.

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Мероприятие прошло в концертном зале «Дзинтари» и посвящено «поддержке Украины».

После недавних высказываний Пугачевой, ее появление на русофобском фестивале стало последней каплей для россиян. Если раньше они старались молчать о поведении Примадонны, сейчас их терпение лопнуло.

«Слёт старых обезьян, на хрен никому не нужных; Такая популярность, любовь зрителей всю жизнь, и такая позорная старость… Вот где мозги все прокурили и промотали; Очень жутко выглядит. Перетянутая кожа в буграх, Франкенштейн какой-то…; Раньше на фестивали ездили уважаемые люди, а сейчас одни фекалии», — написали они в социальных сетях.



Напомним, на фестиваль продано не больше 10% билетов. Вип-столы и почетные места были предоставлены гостям бесплатно. Грядущий трехдневный фестиваль уже назвали «полным провалом». В афише в основном заявлены малознакомые артисты. Имени певицы Аллы Пугачевой в них не было замечено.

*(признан иноагентом на территории РФ)