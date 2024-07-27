Конфликт между родственниками Мордюковой набирает обороты

Родная сестра Нонны Татьяна скончалась после тяжелого заболевания. Наталья Егорова-Тихонова, невестка Нонны Мордюковой выступила против захоронения в могилу актрисы праха ее сестры. На этой почве между родственниками произошел серьезный конфликт, пишет «Московский Комсомолец».

Наталья вместе с сыном, внуком актрисы, выступают категорически против, чтобы покой легендарной актрисы тревожили.

«Мы не допустим, чтобы Татьяну подзахоронили к Нонне Викторовне. Это – великая актриса, не надо устраивать из ее могилы колхоз. Очень многие родственники категорически против этого. Дочь Татьяны, Юля, тоже против. Никто не должен быть там, кроме Нонны Викторовны и ее сына, моего мужа», - сказала Наталья.



Но все документы на могилу Нонны Викторовны и ее единственного сына, Владимира Тихонова находятся у второй дочери Татьяны – Ирины. Именно она планирует захоронить урну с прахом матери в могилу Нонны Викторовны.

Со дня смерти народной артистки СССР Нонны Мордюковой прошло более 15 лет. А родственники артистки до сих пор не могут поделить ее наследство. Всем не дает покоя пресловутый квартирный вопрос. В последние годы за тяжелобольной актрисой ухаживала сестра Наталья Катаева.

В благодарность Нонна Викторовна переписала на нее свою трехкомнатную квартиру рядом с метро «Крылатское». А когда умерла сама Катаева, начались скандалы и суды.