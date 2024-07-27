Талызина опровергла слухи об ухудшении самочувствия

Сегодня в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что народная артистка СССР Валентина Талызина серьезно заболела.

Сообщалось, что она пожаловалась на сильные боли в груди. Прибывшая бригада скорой помощи диагностировала тахикардию и рекомендовала госпитализацию, от которой артистка отказалась.

Но Валентина Талызина, когда ей позвонили журналисты, опровергла эти слухи. Ее слова цитирует издание NEWS.ru.

«Да никакой у меня тахикардии нет, что они врут по поводу меня? Ничего у меня нет, слава богу. Как было, так и есть», - заявила она.



В январе Талызина попадала в больницу накануне своего дня рождения, 21 января. Актрисе внезапно стало плохо дома из-за обострившегося бронхита. Спустя несколько дней ее выписали.