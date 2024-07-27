Кудрявцева рассказала о страшной аварии

Лера Кудрявцева рассказала о том, как она стала свидетельницей смертельной аварии. На ее глазах столкнулись два автомобиля.

Телеведущая увидела, что в одном из разбитых автомобилей находится маленький ребенок. Лера бросилась к ребенку и до приезда врачей успокаивала его и вынимала осколки битого стекла. Об этом пишет teleprogramma.pro.

«Он кричал от боли, шока, а я рыдала и аккуратно это стекло доставала, как могла», — рассказала она.



К сожалению, родители ребенка погибли. Телеведущая призвала людей не быть равнодушными.

Ранее Лера Кудрявцева, пережившая в начале года конфликт с мужем, вступилась за певицу Алсу. Телеведущая рассказала, что Алсу сильно любила мужа.