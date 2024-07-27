Кудрявцева рассказала о страшной аварии
Лера Кудрявцева рассказала о том, как она стала свидетельницей смертельной аварии. На ее глазах столкнулись два автомобиля.
Телеведущая увидела, что в одном из разбитых автомобилей находится маленький ребенок. Лера бросилась к ребенку и до приезда врачей успокаивала его и вынимала осколки битого стекла. Об этом пишет teleprogramma.pro.
«Он кричал от боли, шока, а я рыдала и аккуратно это стекло доставала, как могла», — рассказала она.
К сожалению, родители ребенка погибли. Телеведущая призвала людей не быть равнодушными.
Ранее Лера Кудрявцева, пережившая в начале года конфликт с мужем, вступилась за певицу Алсу. Телеведущая рассказала, что Алсу сильно любила мужа.
«Также знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери», - написала она в Telegram-канале.