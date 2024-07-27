Пенкин рассказал о своих неудачных браках

Сергей Пенкин так и не стал отцом, несмотря на два официальных брака. В беседе со Светланой Бондарчук для ее YouTube-шоу «Света вокруг света» он подробно рассказал о своей личной жизни.

«Первая, с которой должны были пожениться, сбежала к Александру Барыкину. У нее мама еврейка, а папа — из Непала. И у нее в паспорте написано непалка», - рассказал Сергей.



Издание thevoicemag.ru пишет, что этой девушкой была композитор Раиса Саед-Шах.

С англичанкой Стефанией Сергей оформил отношения официально. Но брак развалился – Стефания вернулась в Англию. А Сергей остался в России.

Второй женой певца была английская журналистка с русскими корнями Елена Проценко. Причина развода – и жене и мужу надоело жить на две страны.

И, хотя собственных детей у артиста нет, он участвует в судьбе своих племянников. И вообще он, несмотря на холостяцкую жизнь – убежденный семьянин.

«У меня есть уже внучатые племянники. Но сейчас такая модель семьи, мы смотрим на американские версии, что все должны отдельно жить, скорее купить квартиру или снимают, чтобы не жить с родителями. А мне кажется, что с родителями — это самое наслаждение жить. Когда ты живешь с родителями, ты за ними ухаживаешь, когда ты становишься старше — за тобой ухаживают», — признался исполнитель.



Ранее звезда российской эстрады Сергей Пенкин, которого также называют «серебряным принцем», произвел фурор на своем концерте в Нижневартовске. Он впечатлил зрителей не только вокалом, но и яркими нарядами. В качестве сюрприза Пенкин угостил всех поклонников шампанским.