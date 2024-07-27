СМИ: обнародованы неожиданные подробности развода Алсу

В Сми и социальных сетях появилась информация о том, что певица после начала бракоразводного процесса с бизнесменом Яном Абрамовым три недели не могла попасть к себе домой.

Сообщается, что муж дал устное распоряжение сотрудникам ЖК «Триумф», чтобы они не пускали Алсу на территорию ЖК. Как пишет gazeta.ru со ссылкой на сообщения Телеграм-каналов, звезде пришлось обратиться в суд для восстановления своих прав.

Однако пользоваться парковкой Алсу так и не может. Ее автомобиля нет в официальном списке транспортных средств жильцов. Сейчас помощница певицы занимается решением данного вопроса.

Неприятные неожиданности коснулись только певицы. Все остальные члены семьи вольны приходить домой и заезжать на своих автомобилях.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно в конце мая, после чего сама артистка прокомментировала расставание. Пара была в браке 18 лет и воспитывает троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены со стороны супруга Алсу.