Дочь Заворотнюк показала  архивное фото матери

Анна Заворотнюк показала публике архивный снимок своей матери. Ранее она фотографию никогда не публиковала.

Анастасия Заворотнюк запечатлена на фоне красивой природы в одежде для загородного отдыха. Часть лица скрывает плетеная панама серо-голубого цвета. Об этом рассказывает gazeta.ru

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«Любимая моя», — подписала фотографию в микроблоге Анна.



Анна Заворотнюк два года назад уехала в Дубай. Она объясняла, что переезд в другую страну связан исключительно с работой мужа. При этом она часто прилетает в Москву, поскольку здесь живут ее самые близкие и любимые люди.

Фотомодель недавно сообщила, что тайно вышла замуж в 2022 году. Анна официально зарегистрировала отношения с бизнесменом Тимуром Исмаиловым, личность которого была раскрыта только в июне 2024 года. Заворотнюк рассказывала, что познакомилась с возлюбленным во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Бизнесмен сделал Анне предложение в 2021 году.

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