У Талызиной диагностированы проблемы с сердцем

Валентине Талызиной стало нехорошо еще несколько дней назад. У нее началась тахикардия, появились боли в груди. Помощница вызвала скорую помощь.

Прибывшая бригада медиков диагностировала проблемы с сердцем и предложила госпитализацию. Но актриса ехать в больницу отказалась. Сейчас звезда находится под наблюдением врачей из районной поликлиники, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее народная артистка РФ Валентина Талызина ответила на обвинения в антисемитизме, которые посыпались в ее адрес после интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи», в котором она заявила, что ее коллега Лия Ахеджакова, а также певица Алла Пугачева «поменяли себе отчества, подделываясь под общий фон».

Затем интервью изданию «Московский комсомолец» Талызина заявила, что ей «все равно» по поводу отчества Пугачевой.