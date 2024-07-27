Участники «Иванушек» рассказали, почему не общаются в нерабочее время

С 1995-го года «Иванушки International» собирают полные залы на концертах. Но слаженность и командная работа – это на сцене. В жизни же участники знаменитого коллектива практически не общаются.

Неизменный участник группы - Андрей Григорьев-Апполонов признавался, что у них были конфликты.

«Доводил ли кто-то до белого каления? Конечно, доводил. Сорин, Яковлев, Андреев, Туриченко. Когда человек делает что-то на эмоциях, неправильно», — рассказал певец.



Состав «Иванушек» менялся за эти годы. Андрей начал выступать с Игорем Сориным, потом к ним присоединился Кирилл Андреев. Но Сорин уже в 1998-м году ушел, чтобы делать сольную карьеру. Олегу Яковлеву, пришедшему на его место, также пришлось искать замену. В 2013 году третьим участником бой-бэнда стал Кирилл Туриченко, пишет СтарХит.

Туриченко рассказывал:

«Конечно же, я хотел, чтобы все-таки меня, ну, как-то по имени хотя бы знали, не третьим… Было обидно, что я, в принципе, тень какая-то. У нас не было дружеских посиделок, отмечаний праздников. К примеру, на даче с шашлыками. Хотя я пытался что-то организовать. Им так удобно, потому что за 27 лет существования группы можно друг от друга офигеть. Они действительно устают, это правда. И вот прошел концерт, и после него мы не видимся», — говорил артист.



Кирилл Туриченко на премьере фильма «Тур с Иванушками» объяснил журналистам, что все слухи о распаде группы не соответствуют действительности. По его словам, они появились после того, как Андрей Григорьев-Апполонов не появился на вручении премии МУЗ-ТВ, однако на то были уважительные причины,