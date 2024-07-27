Клава Кока рассказала о финансовой составляющей отношений с Повериным

Клава Кока и Александр Поверин встречаются уже больше года. Тем не менее, у публики отношение к паре неоднозначное. Многие считают этот союз мезальянсом и уверены, что Клава содержит своего возлюбленного. Об этом пишет издание thevoicemag.ru.

Певица в итоге решила прокомментировать сложившуюся ситуацию.

«Мне не нравится, что люди стали уделять этому столько времени, столько внимания. Я недавно красила волосы, а рядом сидели девчонки и обсуждали парня. Все через призму денег, сколько он зарабатывает, платит он за тебя или не платит. Мне это чуждо, это последнее, о чем я думаю, сколько что стоит, кто сколько на кого потратил», - сообщила звезда.



Также Кока пояснила, что у них нет совместного бюджета.

«Я не плачу за него, как многие думают, что он альфонс. Мы, когда читаем это, очень сильно смеемся», — призналась певица.



Певица состоит в отношениях с блогером и моделью Александром Повериным. Они познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге она выбрала блогера.

После окончания шоу «Сердце Клавы» Клава Кока рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Исполнительница говорила, что хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей.