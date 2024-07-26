Лоза объяснил, почему считает Землю плоской

Люди, которые верят в разные теории о плоской Земле, обычно все факты подвергают сомнению, к их точке зрения следует относиться с юмором, заявил космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев. Самые необычные теории о плоской Земле, а также мнение певца Юрия Лозы, который считает, что Земля не может быть круглой, — в материале «Вечерней Москвы».

Есть ли доказательства

Певец Юрий Лоза, который уже давно говорит о плоской форме Земли, заявил, что не стал бы доверять словам Олега Артемьева, так как тот находится под присягой. Поэтому все слова космонавта подчиняются заданной «сверху» позиции.

— Человек под присягой, он в погонах. Он обязан говорить то, что ему велело начальство. В военном деле нет понятия «вранье», есть понятие дезориентации, и все это совсем другие категории. Он давал присягу — я тоже это делал в свое время и давал гарантии о неразглашении всяких тайн, — объяснил певец.



Он отметил, что для познания истины о плоской Земле нужно поверить своим глазам, изучить историю и получить дополнительную информацию в Сети. В качестве примера Лоза привел книгу Эрика Дубэя «200 доказательств того, что Земля не является шаром», а также цикл роликов «Скрываемая правда».

— Как специалист, который в этом понимает, я скажу: я служил в ракетных войсках и знаю, как работает гироскоп. Он есть во всех самолетах и раскручивается по окружности, когда борт взлетает. Если бы самолет летел по окружности, то гироскоп бы не работал — он не в состоянии повернуться на 180 градусов. Все пилоты летают по плоской Земле, — заявил артист.



Кроме того, по мнению Лозы, по плоскости плавают и капитаны кораблей, которые никогда не используют в навигации глобус — иначе можно приплыть непонятно куда. А еще Организация Объединенных Наций использует в качестве своей эмблемы карту плоской Земли.

— Если вам недостаточно этих аргументов, слушайте тогда военных, которые говорят то, в чем не уверены, — заключил певец. Теории о плоской Земле



Ледяная стена

Наиболее распространенным представлением о плоской Земле считается версия о том, что у планеты есть край — ледяная стена, которая удерживает океаны от переливания в космос. Сама Земля похожа на блин, в самом центре которого находится Северный полюс, а над ней располагается купол. Некоторые сторонники теории утверждают, что за ледяной стеной находятся несколько материков, существование которых держат в тайне.

Снежный шар

Другая теория утверждает, что плоская Земля заключена в огромный полусферический снежный шар. С его краев ничего не может упасть. Атмосфера Земли также заключена в полусферу.

А что с Солнцем

Сторонники теории о плоской Земле полагают, что Солнце движется вдоль края диска планеты. Поэтому на Земле сменяются день и ночь. Некоторые сторонники теории считают, что кто-то запускает специальный прожектор, чтобы на планете было освещение.

По некоторым предположениям, вокруг плоской Земли вращаются Солнце и Луна, которые имеют диаметр 50 километров. Они удалены от планеты на 5,5 тысячи километров. Звезды над Луной и Солнцем находятся на располагающемся куполе. Другие сторонники альтернативной теории считают, что Земля сама ускоряется до 9,8 метра в секунду в квадрате, чем создает иллюзию гравитации.