Собчак и Богомолов раскритиковали открытие ОИ
Телеведущая Ксения Собчак и ее муж — режиссер Константин Богомолов — раскритиковали открытие Летних Олимпийских игр в Париже. Свое мнение по этому поводу они высказали у себя в Telegram-каналах.
Богомолов назвал открытие ОИ-2024 «худшим».
«Дико скучно, провинциально и просто убого», — добавил он.
Собчак оказалась не так лаконична в выражении своего мнения по поводу открытия ОИ.
«Какое-то просто чудовищное открытие Олимпиады. Или я что-то не понимаю? Адовая безвкусица. Идея сделать город декорацией звучит хорошо, но это из серии ожидание versus реальность: город больше и круче всех этих аляповатых костюмчиков. Вспомните Пекин — великолепное открытие, Токио — супер, Сочи — славься вечно Андрей Болтенко и Эрнст. А это? Будто шоу-балет "Тодес" в Саратове», — написала телеведущая.
Также Собчак прошлась по уровню съемки открытия ОИ, которой, по ее мнению, «странный».