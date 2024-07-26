Телеведущая Ксения Собчак и ее муж — режиссер Константин Богомолов — раскритиковали открытие Летних Олимпийских игр в Париже. Свое мнение по этому поводу они высказали у себя в Telegram-каналах.

Богомолов назвал открытие ОИ-2024 «худшим».

«Дико скучно, провинциально и просто убого», — добавил он.



Собчак оказалась не так лаконична в выражении своего мнения по поводу открытия ОИ.

«Какое-то просто чудовищное открытие Олимпиады. Или я что-то не понимаю? Адовая безвкусица. Идея сделать город декорацией звучит хорошо, но это из серии ожидание versus реальность: город больше и круче всех этих аляповатых костюмчиков. Вспомните Пекин — великолепное открытие, Токио — супер, Сочи — славься вечно Андрей Болтенко и Эрнст. А это? Будто шоу-балет "Тодес" в Саратове», — написала телеведущая.

Также Собчак прошлась по уровню съемки открытия ОИ, которой, по ее мнению, «странный».