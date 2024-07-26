Племянница Мордюковой рассказала, что вызвало скандал с подзахоронением

Зависть и борьба за наследство среди родственников спровоцировали скандал с могилой Нонны Мордюковой, рассказала ее племянница Юлия. Она добавила, что сама не хочет распоряжаться захоронением актрисы, у Мордюковой остался внук, который мог бы взять это на себя.

Зависть ко мне. Я живу в квартире Нонны, я получила долю после ухода за сестрой Нонны (Нонна завещала свою квартиру сестре Наталье, а та Юлии. — NEWS.ru). И накат этот длится давно. Сначала устроили бойкот Наталье, пока она была еще жива, потом мне. То есть развалилась семья из-за этой несчастной квартиры, и история с этой могилой это ответ мне: «На тебе», — сказала Юлия Мордюкова.



Родная сестра Юлии хочет подзахоронить их недавно умершую мать Татьяну к Нонне Мордюковой. Но другие родственники не разделяют это мнение. Они считают, что к актрисе на участок на Кунцевском кладбище не надо никого подзахоранивать, она хотела лежать рядом с сыном и про сестер ничего не говорила.

Племянница актрисы Юлия считает, что ее мать Татьяну можно похоронить в другом месте, не трогая могилу тети. Она также сказала NEWS.ru, что не претендует на то, чтобы распоряжаться и быть ответственной за захоронение ее известной родственницы — у той остался внук Владимир Владимирович Тихонов.



Ранее стало известно, что в могилу актрисы Нонны Мордюковой на Кунцевском кладбище собираются подзахоронить ее сестру Татьяну, которая недавно умерла. Адвокат тех родственников актрисы, которые придерживаются иной точки зрения, Юлия Вербицкая-Линник призвала не делать этого. Она рассказала NEWS.ru, что усопшая Татьяна — одна из сестер Нонны Викторовны, которая при жизни не была ей особо близка.