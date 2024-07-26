Российская модель намекнула на расставание с Джонни Деппом

Модель из Екатеринбурга Юлия Власова намекнула на возможное расставание с голливудским актером Джонни Деппом. Об этом сообщает «Ура.ру».

Такое заявление она сделала в соцсетях. Ранее девушке приписывали роман с Джонни Деппом, однако на вопрос о своей личной жизни Власова ответила словами о том, что «некоторые вещи лучше оставить в прошлом».

«Личная жизнь — это пространство для самопознания и внутреннего роста, и я предпочитаю держать ее вне обсуждения», — добавила она.



Ранее Власова рассказала о своей первой встрече с Джонни Деппом.