Глюк’oZа вышла к журналистам после скандального концерта

Певица Глюк’oZа (Наталья Ионова) вышла к журналистами в Баку, однако спрашивать ее о скандальном концерте они не стали, сообщает Telegram-канал «НеМалахов». На опубликованных кадрах звезда предстала в хорошем расположении духа и поблагодарила за теплый прием в столице Азербайджана, где состоялся концерт.

Ранее стало известно, что имя певицы исчезло с афиш концерта, который пройдет на площадке «Live Арена» в Москве. Также стало известно о блокировке счетов Ионовой Федеральной налоговой службой из-за долга в размере 262 тыс. рублей.

В окружении Глюкозы опровергли блокировку ее счетов

20 июля на концерте в честь Дня металлурга в Красноярске певица вела себя странно. Она трогала себя в интимные места, не попадала в ноты и вела себя заторможено. Зрители заподозрили Ионову в употреблении психоактивных веществ или алкоголя.