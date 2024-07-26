Рэпер L'One подарил родителям квартиру в Москве

Рэпер L'One подарил маме и отцу квартиру в Москве.

© Passion.ru

Артист поделился в социальных сетях об осуществлении его большой мечты.

38-летний Леван Горозия на протяжении долгих лет поддерживал общение с родителями на расстоянии. Сначала полет до Якутска занимал 6 часов, а потом, когда родители переехали, возникли сложности из-за плотного графика. По этой причине встречи их были довольно редкими. И чтобы решить данную проблему, артист создал специальную копилку, куда откладывал деньги на квартиру для матери и отца в Москве. Также артист предупредил о том, что им придется найти место для размещения внуков, которые скоро приедут.

«Я очень люблю своих родителей... Из-за своего плотного графика мы очень редко виделись. У меня появилась возможность купить квартиру своим родителям. Мам, пап... Я хочу сказать вам "спасибо" за все ваше воспитание, за все, что вы мне дали. Квартира ваша, живите лучшей жизнью. Скоро приведу внуков», — поделился Горозия эмоциями в своем блоге.



Ранее мы писали об отречении актера Александра Головина от внебрачной дочери.