Адвокат рассказал, какое задание дал ему Абрамов в деле развода с Алсу

Предприниматель Ян Абрамов не хочет развода с певицей Алсу, он настроен на примирение и будет делать все, чтобы оно произошло. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» сообщил его адвокат Александр Добровинский.

Напомним, что Алсу подала на развод еще в конце мая. Пара была в браке 18 лет. В настоящее время им дали два месяца на примирение, о них просил Абрамов. Также Алсу подала в суд заявление на раздел имущества. Первое заседание в Савеловском суде прошло 26 июля и продлилось семь минут. Никто из супругов на нем не присутствовал.

По словам Добровинского, первое заседание прошло в формате подготовительной беседы, следующее запланировано на август. Он отметил, что Абрамов хочет «сохранить семью».

«Он никогда не предпринимал никаких попыток для того, чтобы развестись или уйти от Алсу. Многие пишут про его романы и прочие глупости, но все не соответствует действительности. А Алсу, к сожалению, приняла все попытки к тому, чтобы разрушить брак: она подала на развод и раздел имущества. Но у меня есть абсолютно точное задание — закончить все попыткой примирения, сделать так, чтобы пара устояла. Ради любви, ради детей, ради 18 лет совместной жизни!» — рассказал адвокат.



Комментируя заявление Алсу о том, что ее решение окончательное и бесповоротное, Добровинский указал, что бизнесмен настроен бороться за семью до конца и он будет поддерживать его в этом пока возможно.