Собчак высказала сомнения о подруге Павла Дурова

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что с ней связалась Ирина Болгар, которая якобы родила троих детей от создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова.

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«Первое, что бросилось в глаза в переписке с Ириной, так это отказ от общения по видеосвязи. Копнула глубже, и оказалось, что аккаунт создан в июне 2024 года с местоположением Италии», — написала Собчак в своем Telegram-канале.



Она также отметила, что до января 2024 года у Болгар было всего пять публикаций в соцсетях, а несколько дней назад она активно начала делиться снимками детей. Как предположила Собчак, в аккаунте размещаются не реальные фотографии, а скриншоты.

В разговоре с Ксенией предполагаемая мать детей Дурова также сообщила, что Лея, Даниель и Давид учатся в школе в Швейцарии, а не в Дубае. Ирина также призналась Ксении, что Павел никак не отреагировал на ее откровения в Сети.

Ранее в Интернете появилась страница девушки, называвшей себя бывшей возлюбленной Дурова. Ирина Болгар утверждает, что является давней подругой Павла, с которой он когда-то пытался построить серьезные отношения. Под каждым снимком Ирина делает пометку в виде хештега #durov.