Уехавший Александр Васильев заявил, что в России «напряжно» с женихами

Историк моды, бывший ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев заявил, что в России стало «напряжно» с женихами. По его мнению, из-за этого перспектива на свадьбу уменьшилась.

© Passion.ru

На заявления уехавшего из России историка моды обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Васильев отметил, что у передачи «Модный приговор» раньше был уклон в сторону передачи «Давай поженимся».

«А сейчас с женихами напряжно. Женихи либо выехали, либо полегли. Перспектива на свадьбу в процентном отношении очень сильно уменьшилась в стране», - сказал он.



Также у Васильева интересовались, в каких обстоятельствах он вернулся бы в Россию. Ведущий сказал, что сделал бы это после окончания спецоперации.

«Но это же будет нескоро. Это будет лет через 10. Я уверен в этом», - сказал Васильев.



Ранее он оценил новую судью «Модного приговора» Лилию Рах. Историк моды назвал ее хабалистой.