Пластический хирург перечислил возможные операции Оксаны Федоровой

Российская телеведущая, победительница конкурса «Мисс Вселенная» Оксана Федорова могла сделать несколько пластических операций по корректировке формы носа, губ и век. Об этом рассказал Teleprogramma.pro пластический хирург Игорь Короткий.

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Ранее Федорова поделилась с поклонниками в соцсетях новыми фотографиями. Интернет-пользователи предположили, что звезда изменила нос и губы.

По мнению пластического хирурга Игоря Короткого, была проведена ринопластика, а также коррекция верхней и нижней губ.

«На мой взгляд, чересчур укорочен нос (…) Я все-таки считаю, что ноздри не должны при фронтальном взгляде быть у человека так полностью открыты, но Федорову это не портит. Веки у Оксаны Федоровой в достаточно хорошем состоянии. Я предполагаю, что выполнялась верхняя блефаропластика и нижняя блефаропластика», - заметил он.



Ранее «Мисс Вселенная - 2002» Оксана Федорова заявила, что жюри конкурсов красоты оценивает не только внешние данные конкурсанток, но и «подачу себя». Она также подчеркнула, что в настоящее время просчитать победу кого-либо в подобных мероприятиях невозможно.