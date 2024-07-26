В окружении Глюкозы опровергли блокировку ее счетов

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) не блокировала счета певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза. Об этом заявил источник из окружения артистки, пишет Telegram-канал BRIEF.

По словам собеседника канала, налоговая попыталась взыскать авансовый платеж налога ИП на счет, который был неактивен.

«Поэтому они и наложили ограничения на пустой счет и пошли далее. Сегодня на счет была переведена сумма и списалась. Никаких задолженностей по налогам и сборам у нас нет», — сказал инсайдер.



Ранее сообщалось, что налоговая заблокировала счета Глюкозы. Отмечалось, что ИФНС России № 17 по столице обнаружила у артистки налоговый долг в 263 тысячи рублей.

20 июля певица выступила в Красноярске. Странности в поведении Глюкозы начались после того, как она исполнила две песни. По словам очевидцев, артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. По их мнению, певица находилась в состоянии опьянения.