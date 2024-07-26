Алсу призналась, какая песня «Землян» растрогала ее до слез

На прошедшем музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» многие обратили внимание на певицу Алсу. Ее до слез растрогала песня «Мама» группы «Земляне». Она присутствовала на фестивале в первый день мероприятия в качестве гостя.

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Я не смогла сдержать слез. Это самая проникновенная песня концерта, настоящий гимн Года семьи, — поделилась Алсу.



«Русская Медиагруппа» создала концепцию этого фестиваля, чтобы объединить талантливых и ярких исполнителей, которые не боятся эпатажа и экспериментов.

Музыкальный фестиваль прошел в петербургском Ледовом дворце 17 и 18 июля. В первый день мероприятия зрителей ждало выступление популярных артистов, а во второй — лирический мюзикл «О музыке и о любви». Гости мероприятия в первый день смогли посмотреть выступления артистов в рамках концертной программы «Звезды хайпа». На сцену поднялись Ханна, Artik&Asti, Натан, Gayazovs&brothers, RASA, Amirchik, Ольга Серябкина, Олег Майами, Мот, Wallem, Леша Свик, Mary Gu, Алексей Воробьев, Akmal, Юля Гаврилина, Юрий Киселев, Вита Чиковани, Марко Радинович, Мари Краймбрери и другие.