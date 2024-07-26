Канделаки рассказала о последствиях «голой» вечеринки Ивлеевой

Продюсер Тина Канделаки рассказала о последствиях «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Kp.ru.

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В декабре 2023 года телеканалу ТНТ пришлось переснимать фильм «Иван Васильевич меняет все». Дело в том, что в комедии был задействован Филипп Киркоров, столкнувшийся с отменой из-за вечеринки Ивлеевой. Тина отметила, что у телеканала не было другого выхода: публика показала отношение к скандальному мероприятию, из-за этого «участие некоторых артистов было неуместно в фильме».

«Есть границы. Кого-то запутали, кто-то сам запутался, кто-то как бы случайно у этой двери оказался. Так случилось, что многие «зашли не в ту дверь»», — высказалась Канделаки.



Тина поблагодарила съемочную группу, которая пересняла фильм в сжатые сроки. Отдельную благодарность она выразила Никите Кологривому, принесшему комедии «лучший вирусный маркетинг».

«Большое спасибо Сергею Лазареву, который тоже не отказался, вошёл в наше положение, приехал и просто по дружбе, по-товарищески нам помог. В целом, всем артистам, кто в этот момент вошёл в ситуацию, понял, что надо сразу приехать на площадку и отработать, огромное спасибо», — заявила Тина.



По словам знаменитости, фильм был сдан за час до первой «Орбиты» в Новый год.

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