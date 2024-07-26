Жорин: Алсу может развестись без посещения суда

Российское законодательство позволяет расторгнуть брак без участия сторон. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал адвокат Сергей Жорин.

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СМИ: Алсу намекнула на причину развода с Абрамовым

По его словам, это действующие нормы предоставляют возможность завершить бракоразводный процесс между певицей Алсу и бизнесменом Яном Абрамовым, пока артистка находится в Париже.

Он уточнил, что для этого нужны представители, которые действуют на основании доверенности.

«В большинстве случаев супруги как раз в суд и не приходят лично, потому что это достаточно болезненный процесс», — заключил Жорин.



Ранее адвокат Виктория Данильченко заявила, что при разводе женщина не сможет оставить экс-супруга «с одной зубной щёткой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».