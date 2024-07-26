В США госпитализировали осужденного за домогательства Вайнштейна

Осужденного за домогательства американского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали в больницу с COVID-19 и двусторонней пневмонией. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя Вайнштейна и тюремного консультанта Крейга Ротфельда.

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Уточняется, что 72-летнему продюсеру потребовалась помощь медиков из-за множественных проблем со здоровьем. Тюремный консультант рассказал, что Вайнштейна оперативно доставили в медицинское учреждение. Общее состояние знаменитости усложняет диабет и гипертония. Вдобавок врачи диагностировали у него спинальный стеноз (сужение спинномозгового канала), наличие жидкости в сердце и легких, а также другие серьезные патологии.

«Кроме того, у мистера Вайнштейна был положительный результат теста на COVID-19, и он заболел двусторонней пневмонией», - отметил представитель продюсера.



Напомним, Харви Вайнштейн был приговорен судом Нью-Йорка к 23 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу в феврале 2020 года. В 2022 году суд в Лос-Анджелесе дополнительно приговорил его к 16 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании.

Однако недавно суд в Нью-Йорке отменил один из обвинительных приговоров. Согласно вынесенному решению, судья первой инстанции допустил грубое нарушение, позволив прокурорам вызвать в качестве свидетелей женщин, которые заявляли, что продюсер якобы их домогался, но чьи показания не вошли в изначально предъявленные Вайнштейну обвинения.

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