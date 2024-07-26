Оперная певица Анна Нетребко снялась топлес в Италии. Она позировала, стоя в озере, и поделилась кадром в соцсетях.

Поклонники знаменитости неоднократно отмечали, что она сильно похудела в последние годы. По признанию Нетребко, она пересмотрела свой образ жизни, стала тщательнее следить за питанием и активнее проводить свободное время, чтобы быть в форме.

У певицы есть 15-летний сын от баритона из Уругвая Эрвина Шротта, с которым она была помолвлена. Артистка не скрывает, что первенец имеет особенности в развитии — у Тияго аутизм, однако он не отстает от сверстников, подросток учится в венской школе. По мнению знаменитости, таким детям, как ее сын, «никакой медицины не нужно», только любовь и внимание.

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В 2015 году Нетребко вышла замуж за певца Юсифа Эйвазова, а 26 июня 2024 года пара объявила о разводе. Экс-супруги отметили, что это было трудное для них решение. По словам артистов, они сохранили хорошие отношения и вместе продолжат воспитывать Тияго. Эйвазов неоднократно говорил в интервью, что полюбил мальчика как родного, и он очень ему дорог.

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