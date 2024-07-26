В последнее время новостей о разводе Алсу с Яном Абрамовым не так много, и, кажется, полыхавший половину лета скандал наконец подутих. Возможно, это как-то связано с тем, что бизнесмен сменил адвоката: как выяснил на днях «Стархит», теперь интересы Яна Абрамова представляет Александр Добровинский. Ну а в ожидании развития событий остается только строить собственные прогнозы, когда и, главное, как разрешится непростая ситуация в звездном семействе.

Так, например, несмотря на заявление Алсу о безоговорочном намерении расторгнуть брак, Яна Рудковская все еще надеется на чудо: что супруги, с которыми у Яны прекрасные отношения, попробуют сохранить семью.

«Я вообще за любовь. Хочу, чтобы все жили дружно. Я и с Яном дружу, и с Алсу в прекрасных отношениях. Для меня важнее всего, чтобы сохранилась семья. Я надеюсь, что, может быть, случится чудо и семья сохранится», — сказала Яна Рудковская коллегам из VOICE за кулисами Dream Fest в Баку.



Ранее Алсу рассказала, как их с Яном Абрамовым дети реагируют на скандальный развод родителей.