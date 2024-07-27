Дом Кевина Спейси ушел с молотка дешевле, чем купил его актер

Дом Кевина Спейси в штате Мерилэнд продан за $3,24 млн — эта сумма меньше, чем та, за которую актер приобрел дом в 2017 году. Об этом сообщает телеканал CBS News.

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«Дом актера Кевина Спейси на набережной был продан за 3,24 миллиона долларов на открытом аукционе в четверг рядом с окружным судом Балтимора», — сообщили в эфире.



Уточняется, что дом площадью 84 кв. м. был продан менее чем за 10 минут после размещения. При этом новому владельцу пришлось внести залог в размере $100 тыс. — теперь, по закону штата, окружной суд должен проверить и одобрить эту сделку.

В 2017 году компания, связанная со Спейси, приобрела этот дом за $5,65 млн.

До этого актер Кевин Спейси приехал в Ереван ради участия в качестве почетного гостя на кинофестивале «Золотой абрикос».

Спейси был оправдан британским судом в июле 2023 года по обвинению в сексуальном насилии над четырьмя мужчинами в ходе одного из самых громких судебных процессов #MeToo в стране. Все обвинения против него относились к 2000-м и 2010-м годам, когда актер был художественным руководителем лондонского театра «Олд вик». Первые обвинения в домогательствах были выдвинуты актеру в 2017 году.

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