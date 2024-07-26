Эмили Ратаковски поделилась фото с откровенным декольте

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© @emrata

33-летняя манекенщица запечатлела себя в салоне автомобиля. Она предстала перед камерой в голубых джинсах и черном топе, оформленном глубоким декольте. На кадре видно, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера.

Кроме того, можно заметить, что на лице звезды присутствует минимальное количество макияжа, а волосы распущены.

Ранее Эмили Ратаковски опубликовала откровенное фото с пляжа. Тогда модель позировала перед камерой в крошечном бикини.

* соцсеть запрещена в РФ

** компания признана в России экстремистской и запрещена