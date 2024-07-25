Собчак высказалась о предполагаемой жене Павла Дурова

Журналистка Ксения Собчак похвалила фото предполагаемой жены Павла Дурова в частном самолете. Об этом она написала в Telegram-канале.

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«Предполагаемая мать детей Павла Дурова оказалась миловидной брюнеткой, и внешне непохожей на бесконечную вереницу моделей, выступающих в жанре откровений «со мной переписывался Дуров», «я каталась на лодке с Дуровым». Ну и дети в Dolce&Gabbana», — написала Собчак.



В марте бывшая возлюбленная Тимати, модель Алена Шишкова рассказала об отношениях с Павлом Дуровым.

Шишкова не отрицает, что у них были намеки на взаимную симпатию, однако это не переросло в нечто большее. Модель объяснила, что в тот период не была готова к отношениям. Она предположила, что бизнесмен — тоже. Шишкова призналась, что раньше часто путешествовала и общалась с Дуровым, потому что им было интересно вместе. Она охарактеризовала предпринимателя как закрытого человека. Модель призналась, что она такая же.

Ранее в сети обсуждали образ Собчак в оперу.