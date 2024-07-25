В окружении Глюкозы опровергли блокировку налоговой счетов певицы

Источник в окружении певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) опроверг информацию о блокировке ФНС счетов артистки, пишет Telegram-канал BRIEF. Ранее РИА Новости сообщало, что ФНС заблокировала операции по банковским счетам певицы из-за задолженности в 262 817 рублей.

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В действительности это был стандартный вопрос авансового платежа налога ИП. Обычно он списывается с определенного счета. А здесь налоговая по какой-то причине отправила взыскание на неактивный счет ВТБ <...>. Поэтому они и наложили ограничения на пустой счет и пошли далее <...>. Никаких задолженностей по налогам и сборам у нас нет, — уточнил источник.



Ранее российская певица едва не сорвала концерт по случаю Дня металлурга в Красноярске. На кадрах с мероприятия артистка не попадала в ноты и трогала себя за интимные места. Певица не сразу прокомментировала инцидент, но вскоре прервала молчание после сандального концерта. Чистякова-Ионова также извинилась перед поклонниками, которых могло разочаровать ее выступление в Красноярске.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что поведение Глюкозы могло быть вызвано приемом запрещенных препаратов. Она предложила впредь проверять артистку на наркотики.