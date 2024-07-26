Салтыкова и Боня устроили жесткий скандал на публике

Жесткий скандал случился на шоу «Злые языки». В гости к Виктории Боне, Наташе Гасанхановой, Вадиму Воронову и Андрею Борисову заглянула суперзвезда 90-х Ирина Салтыкова. О чем, похоже, в итоге пожалела. Да и ведущие не поняли, зачем приходить на шоу, которое не нравится, нервничать, хамить, курить в кадре и на большинство вопросов отвечать «да, нет, не помню».

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«Слово "не помню" раз 50 прозвучало, наверное», — заметила в эфире Боня.



Вопросы шоу Салтыкова прямо назвала тупыми.

«Чего ты хочешь? Мне не интересен твой монолог», — жестко вспылила Ирина, когда Виктория в очередной раз пыталась ее разговорить, видя, что беседа с гостьей не клеится.

«Я вообще сейчас встану и уйду. Мне не нужно давать это интервью», — в конце концов выдала певица.



С горем пополам (по-другому и не скажешь) ведущие завершили выпуск и выдохнули. Сегодня Боня в Telegram-канале рассказала, что свой крутой нрав Ирина Салтыкова показала еще до начала съемок, матерясь четыре часа из-за стандартного договора участника шоу, который ее не устроил. Вся команда в это время смиренно ждала звезду, чтобы начать работу в кадре, и в итоге 40 человек провели в студии 8 часов. «Самый сложный гость за всю историю проекта», — заключила Виктория Боня.