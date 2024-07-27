Пугачева поддержала Вайкуле в Юрмале

В Юрмале открылся фестиваль "Рандеву" народной артистки Латвии Лаймы Вайкуле. Об этом сообщает "СтарХит".

Поддержать Вайкуле приехала народная артистка СССР Алла Пугачева. В первый день мероприятия она сидели в зрительном зале и, по словам очевидцев, была в хорошем настроении и смеялась.

Кроме того, в зале заметили лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича, который, как и Пугачева, перебрался в Израиль. Известно, что Макаревич должен выступить на фестивале.

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Фестиваль "Рандеву" Вайкуле проводит с 2015 года. В 2023 году Пугачева также посещала мероприятие подруги.

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