Cкандал с похоронами сестры Нонны Мордюковой набирает обороты

Юлия Харламова - дочь родной сестры актрисы Нонны Мордюковой Татьяны – заявила, что от нее скрыли смерть матери. Теперь ей демонстрируют якобы написанные от руки стихийные завещания.

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Подробности приводит сайт mk.ru.

Похороны Татьяны состоятся 27 июля. Харламову не допустили до организации.

«Я пыталась поговорить с сестрой, но она стала кричать. От меня скрыли даже смерть мамы», - призналась она.



О том, что Татьяна умерла, Юлия узнала «благодаря электронной системе» – при поступлении в Склифосовского у нее спрашивали номер родственников. Харламовой не было известно, что мать в хосписе – сестра не уведомила ее.

Семья отказалась делать поминки. Сестра Юлии Ирина собирается похоронить мать в одной могиле с Нонной. Она же против этой идеи и предложила похоронить в Люберцах, где покоится мать актрисы. Харламова обещает приложить все усилия, чтобы мать похоронили отдельно.

«Кстати, сестра демонстрирует мне накарябанные на листочках якобы рукой матери стихийные завещания – наподобие писем», - поделилась она и рассказала, что адвокат назвала бумаги «ерундой», они не имеют юридической силы.



Сама Татьяна не хотела быть похороненной с сестрой, говорит Юлия. Она разговаривала на эту тему с матерью еще недавно.

«И она лично мне говорила, что не имеет планов захораниваться к Нонне. Так как она прекрасно понимала, к чему это в итоге приведет. Мне тоже не хочется, чтобы человека выкапывали через несколько лет», - добавила она и заявила, что «в ужасе» от происходящего.



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