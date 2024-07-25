Больной раком Кушанашвили опубликовал страшные фото из больницы

Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, у которого была диагностирована раковая опухоль, опубликовал в своем Telegram-канале (18+) новые фото.

"Битва в самом разгаре. Решимость - при смирении и дисциплине, изумляющих даже видавших виды эскулапов. Я ВЕРНУСЬ!!!" - подписал один из снимков Отар.



На фото видна установленная "акуле пера" порт-система для химиотерапии.

Ранее телеведущий заявлял, что перенес две клинические смерти.