Салтыкова раскрыла скандальные подробности о начале карьеры Булановой

Известная певица Татьяна Буланова постоянно выпивала перед концертами на заре карьеры, рассказала на Rutube-шоу «Злые языки» ее коллега Ирина Салтыкова. Она уточнила, что никогда не позволяет себе пить перед концертами, но однажды позволила себе это, чтобы меньше волноваться, и таким образом узнала «секрет» Булановой.

Было дело в 1995 году, когда я только стала популярной, перед концертом могли что-то выпить. Я подхожу к Булановой и говорю: «Танька, я так стесняюсь, что, наверное, надо выпить перед концертом». А она мне ответила, что постоянно делала это раньше. Правда, сказала, что мама ее постоянно предупреждала, чтобы она не спилась, — рассказала Салтыкова.



Ранее Буланова рассказала, что готова усыновить ребенка. По ее словам, такую идею предложил ее муж, предприниматель и профессиональный теннисист Валерий Руднев. Буланова отметила, что у них нет общих детей с ее нынешним супругом, однако, возможно, они появятся благодаря усыновлению.

Исполнительница добавила, что такой шаг должен быть очень обдуманным, поскольку, если взял ребенка из детдома, назад дороги уже не будет. Однако последнее слово будет за супругом певицы, так как у нее уже есть два ребенка.