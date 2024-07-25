$86.55-0.7594.38-1.08
Почта

Группа Jane's Addiction выпустила новую песню Imminent Redemption

Рок-коллектив Jane's Addiction представил новый трек Imminent Redemption. Это первая композиция за 34 года, записанная в первоначальном составе группы. Перри Фаррелл, Дэйв Наварро, Стивен Перкинс и Эрик Эйвери вновь собрались вместе.

Группа Jane's Addiction выпустила новую песню Imminent Redemption
© Звук

«Начинаем наше возвращение! На этот раз все по-другому. Мы снова собрались вместе и выпускаем новую музыку. Пришло время. Добро пожаловать в следующую главу Jane's Addiction. Это только начало», — цитирует NME слова группы.

Последний альбом коллектива, The Great Escape Artist, вышел в 2011 году.

Ранее стало известно, что группа Pixies анонсировала новый альбом.

Шоу-бизнес
Стивен Перкинс