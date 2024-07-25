«Без опор я рухнула. Распалась на кусочки», — Брежнева слезно просит вернуть ее в Россию

Когда огромное количество человек покинуло Россию в связи с политическими изменениями в мире, патриоты предвидели тот факт, что рано или поздно внушительная часть беглецов попросится назад, ведь в большинстве своем люди приняли решение уехать скоропалительно и совсем не ожидали, что их жизнь изменится в худшую сторону. Многие надеялись, что поклонники останутся с ними, но публика не стала слепо верить сбежавших и предъявила им свои принципы. Вера Брежнева стала одной из тех, кто осознал, что именно давало деньги, славу и обеспечивало шикарную жизнь. Она честно призналась в этом в рамках интервью. «Оказалось, что без этих опор я сама рухнула. Таким образом, я распалась на кусочки и потерялась», — заявила певица. Публика сочла ее слова за слезную просьбу вернуть ее назад в Россию, однако, открыто артистка не говорит о том, что хочет приехать и начать выступать так, как это было прежде. Впрочем, есть и еще одна вещь, о которой говорят россияне: скорее всего, наступит день, когда некоторые вернутся и даже попросят прощение. Интересно, Вера войдет в их число?