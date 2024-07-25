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Малиновская заявила, что Глюкозу нужно было осудить после «голой» вечеринки Ивлеевой

Телеведущая Маша Малиновская резко высказалась в адрес певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова — настоящее имя) после того, как та едва не сорвала выступление в Красноярске. Слова модели приводит издание Teleprogramma.pro. Маша Малиновская напомнила о том, что Глюкоза была на "голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой в декабре 2023 года. По мнению телеведущей, артистка еще тогда должна была понести ответственность. "Я не поддерживаю, конечно. Я вообще считаю, что Глюк'оZу нужно было осудить на общественном и государственном уровне еще после "голой вечеринки", устроенной Настей Ивлеевой", — заявила Малиновская. 20 июля Глюкоза дала концерт в Красноярске. Певица чуть не сорвала выступление: она не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах, чем возмутила слушателей. После этого Максим Фадеев заявил, что Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним. 22 июля певица вышла на связь и объяснилась. По словам поп-исполнительницы, причиной странного поведения стал прием антидепрессантов и снотворных, которые ей выписал врач на фоне стресса из-за потери бабушки. Одновременно с этим начался конфликт артистки с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым. Накануне журналисты сообщили, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета Глюкозы. Певица оказалась должна почти 263 тысячи рублей.

Малиновская заявила, что Глюкозу нужно было осудить после «голой» вечеринки Ивлеевой
© РИА Новости
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Анастасия Ивлеева
Маша Малиновская
Максим Фадеев
ФНС России