Малиновская заявила, что Глюкозу нужно было осудить после «голой» вечеринки Ивлеевой

Телеведущая Маша Малиновская резко высказалась в адрес певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова — настоящее имя) после того, как та едва не сорвала выступление в Красноярске. Слова модели приводит издание Teleprogramma.pro. Маша Малиновская напомнила о том, что Глюкоза была на "голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой в декабре 2023 года. По мнению телеведущей, артистка еще тогда должна была понести ответственность. "Я не поддерживаю, конечно. Я вообще считаю, что Глюк'оZу нужно было осудить на общественном и государственном уровне еще после "голой вечеринки", устроенной Настей Ивлеевой", — заявила Малиновская. 20 июля Глюкоза дала концерт в Красноярске. Певица чуть не сорвала выступление: она не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах, чем возмутила слушателей. После этого Максим Фадеев заявил, что Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним. 22 июля певица вышла на связь и объяснилась. По словам поп-исполнительницы, причиной странного поведения стал прием антидепрессантов и снотворных, которые ей выписал врач на фоне стресса из-за потери бабушки. Одновременно с этим начался конфликт артистки с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым. Накануне журналисты сообщили, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета Глюкозы. Певица оказалась должна почти 263 тысячи рублей.