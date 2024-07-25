«Это только начало»: Глюк'oZе предрекли проблемы после блокировки счетов

Певице Глюк’oZе (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) может грозить серьезная налоговая проверка, предположил в разговоре с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Эксперт подчеркнул, что долг в 262 817 рублей может стать только началом. По его словам, налоговые органы способны всерьез заняться исследованием финансово-хозяйственной деятельности артистки.

К сожалению, скорее всего эти 262 817 тысячи рублей только начало. Это означает, что налоговые органы всерьез занялись исследованием финансово-хозяйственной деятельности Глюк’oZы. Если налоговая начинает свою работу, как показывает практика, это выливается в серьезные налоговые доначисления, — пояснил Жорин.



Он предположил, что ситуация певицы может оказаться схожей с тем положением, в котором оказалась блогер Анастасия Ивлеева. По словам адвоката, Ионовой грозит также и «отмена». Жорин отметил, что главное, чтобы все это в итоге не вылилось в уголовное преследование.

Мы помним, что в аналогичные ситуации попадал и Дима Билан. После этого он построил детскую площадку и сделал благотворительные действия, и вышел сухим из воды. Многие артисты грешат так называемыми антидепрессантами. К кому приковано внимание, тот и попадает под раздачу. Это только начало. Здесь, возможно, будет отмена артиста и налоговые претензии, — заключил адвокат.



Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета певицы Глюк’oZы. Артистка задолжала более 262 тысяч рублей. Певице ограничили доступ к средствам в Райффайзенбанке, ВТБ и Альфа-Банке.