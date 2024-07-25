Внук Пугачевой задолжал коммунальщикам крупную сумму

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который ранее переехал в США, задолжал коммунальщикам 41 тысячу рублей. Об этом сообщает Mash.

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По данным Telegram-канала, речь идет о неуплате за парковочное место в центре Москвы. Долг накопился за три года. Отмечается, что музыкант оставлял свой Lexus с октября 2019 года по сентябрь 2022-го в Варсонофьевском переулке. Он до недавнего времени жил в элитных апартаментах в доходном доме, построенном по заказу князя Оболенского-Нелединского, пишут авторы.

Один из членов семьи Пугачевой вернулся в Россию

Из-за скопившегося долга ГБУ «Жилищник Мещанского района» обратилось в суд на Преснякова, однако на письма и претензии Пресняков-младший не отвечает и на связь не выходит, выяснил канал.

Ранее издание «Комсомольская правда» сообщило, что внук Аллы Пугачевой пытается дистанционно продать элитную дачу на Истре, подаренную ему бабушкой. Уехав из России, Пресняков и его жена Алена Краснова обосновались в Лос-Анджелесе. До этого музыкант занимался в США съемкой и продюсированием музыкальных клипов.